ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಬೀಳಗಿಯ ಆಶುಕವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಉನ್ನತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಓದಿನ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಜೋತು ಬೀಳದೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶಗೌಡ ಎಸ್ ಯು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ಆರೆಂಟನೂರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವೈ. ಬಿ ಅಂಗಡಿ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ನೆಲಾಗಣಿ, ಇಟಗಿ ಶೀಬಾ ರಾಣಿ, ಬಸವರಾಜ. ಡಿ, ತುಕಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ, ಉಮೇಶ ಅಂಗಡಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-35-797575650</p>