ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಂಗ್ಯೂ ದಿನ ಆಚರಣೆ

ಅಳವಂಡಿ: ಸಮೀಪದ ಹೈದರನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗವಾಹಕ ಆಶ್ರೀತ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಪ್ಪಳ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕವಲೂರು ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಂಗಿ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಆರೋಗ್ಯ ನೀರಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೊಂದಿಹೊಸಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ಈಡೀಸ್ ಜಾತಿಯ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರ ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಡಿತ ಚಿಕ್ಕದು. ಆದರೆ ಕಂಟಕ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವೀಡಿ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗುಣಸಾಗರವ್ವ , ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಸುರೇಶ್ ಎಲಿಗಾರ, ರೇಖೆಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ನೇಮಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಉಮೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ಯಾಶಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಡಿಗೇರ, ಸುರೇಶ್ ರಾಠೊಡ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ