ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಾಲುಮತ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೌದಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರು 1336ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಕರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಗುರುಗಳ ಮತ್ತು ಬೀರಪ್ಪ ಈಶ್ವರ ಈಗಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಸಾಮಂತ ಅರಸರ ಜೊತೆಗೂಡಿ 1646 ರ ವರೆಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಹಾಲುಮತ ಮಹಾಸಭಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಕರಿಗಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಶುರಾಮ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹನುಮಾಪುರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ದ್ಯಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಭೀಮನೂರು, ಭೀಮೇಶ ಪೂಜಾರ, ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಗೋಣಿಬಸಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸದಸ್ಯ ಹುಚ್ಚನಗೌಡ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>