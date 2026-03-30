ಏರುತ್ತಿದೆ ಬಿಸಿಲು, ಅರೆಝಳದ ಸಂಕಟ

ಕುಕನೂರು: ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾಗದೆ, ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತರೆ ಸಮಾಧಾನವೂ ಆಗದೆ ಸದಾ ತಂಪು ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅರೆಝಳದ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರೂ ಅರೆಝಳವಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಕುಕನೂರು, ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪಳ, ಗಂಗಾವತಿ, ಕಾರಟಗಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ, ಕನಕಗಿರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಜನರ ಬಿಸಿಲಿನ ದಾಹ ತಣಿಸಲು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಾಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಎಳೆನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆನೀರು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆ ₹50' ಎನ್ನುವ ಮಾತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಎಳೆನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 36 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆಗಾಗ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಲ್ಪ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಆಗದಷ್ಟು ಸೆಕೆಯಿದೆ. ಸದಾ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಜಾನುವಾರು, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುತ್ತಿವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸಲು ಹೂ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತಮಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಟವನ್ನೂ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ದುಡಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವಂತಾಗಿದೆ.