ಗುರುವಾರ, 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಕೊಪ್ಪಳ | ಬಿಸಿಗಾಳಿಗೆ ಬಸವಳಿದ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು: ಬೀದಿಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತತ್ತರ

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:15 IST
ಕೊಪ್ಫಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಕೂಲರ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಯುಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿದ್ದ ಜನ
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಹೂಗಳು ಕೂಡ ಬೇಗ ಬಾಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಬಸವರಾಜ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. 
ಶ್ಯಾವಮ್ಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಾಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ 3ರ ತನಕ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಡಾ. ಲಿಂಗರಾಜು ಡಿಎಚ್‌ಒ
ಮೋಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟ ಹಾಗೂ ತುಂತುರು ಮಳೆಬಂದಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೋಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ತಂಪನೆಯ ಗಾಳಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಜನ ಪರದಾಡಿದರು.
