ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವಿಷ ಕೊಡಿ: ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಣ್ಣೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:47 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:47 IST
ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು

KoppalafactoryEnvironmental Consequences
