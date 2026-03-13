ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವಿಷ ಕೊಡಿ: ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಣ್ಣೀರು

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಇದರ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿತು.</p><p>ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ ಅವರ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿರೇಬಗನಾಳದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ, ರೈತರ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪುಕಣಗಳ ದೂಳು, ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಭೂಮಿ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಗರಿಗಳಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಕಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಹೊಲಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರನ್ನು ರೈತರು ’ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬನ್ನಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ವಾಸ್ತವ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p><p>ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ವ್ಯಾಪಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ’ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ, ಜಲ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮೇಲೂ ಆಗಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮಗೆ ತೊಟ್ಟು ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ’ ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<h3>ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು..</h3><p>ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಸನಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕೆಲ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ’ದೂಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ‘ನಾವು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪರ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ’ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತರು.</p>