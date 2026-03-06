ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಿಸಿ; ಇಲ್ಲವೇ ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ: ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ಹಿರೇಬಗನಾಳ (ಕೊಪ್ಪಳ):</strong> ‘ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಪ್ಪುಕಣಗಳ ದೂಳಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಬದುಕು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಜನಜೀವನ, ಜಲ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅಳುದುಳಿದ ಭೂಮಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಗೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ’</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಗನಾಳದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಡಿದ ಆಗ್ರಹವಿದು. </p>.<p>ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ ಅವರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಜನರ ನೋವು ಆಕ್ರೋಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಜನ ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಜನರ ಬದುಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೂ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಬೇಸರದಿಂದ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ ’ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಕ ದೂಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಅದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ ‘ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೂಳು ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸೋಣ. ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನಾದರೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ದೂಳು ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರದ್ಧೇ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದರು. ಬಳಿಕ ಕುಣಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೂ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಹಿರೇಬಗನಾಳದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಕೆ.ಎಂ. ಸೈಯದ್, ಗೂಳಪ್ಪ ಹಲಗೇರಿ, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಹೇಮಣ್ಣ ದೇವರಮನಿ, ಹನುಮಗೌಡ, ಮಹೇಶ, ಲಿಂಗಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ, ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಸ್. ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ನೀರು ಭೂಮಿ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದಲೂ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು. ಶಾಸಕ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ</span></div>.<div><blockquote>ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವರು. ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಐದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚಿಸುವೆ.</blockquote><span class="attribution">ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಶಾಸಕ</span></div>.<h3>ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಭೆ; ಜನ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ? * ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ? 

* ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಲೆಕೊಡಬೇಕು. 

* ಜನ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 

* ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ. 

* ಮೊದಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸಿ. 

* ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಯಾವೂ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲ ಜನರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ಮೂಡಿಸಿವೆ. 

* ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

* ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು.

 * ದೂಳು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. 

* ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 

* ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ? 

* ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತಿವೆ ಕಪ್ಪು ಮೇವು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ತಿಂದು ಜಾನುವಾರು ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. 

* ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ರೈತನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ.

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಿತು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಬಾರದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಷೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ ಹೇಳಿದರು.

 'ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಕ್ರಷರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಅದರ ಕಡತ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ದೂರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು 'ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಗಲು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.