ಅಪಘಾತ: ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದವರು ಸಾವು

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಗಿಯ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ.

ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ತಂಡೋ ಪತಂಡವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಭಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 12 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಮೇನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರವೇ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಹಾಗೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಮುಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ತಿಂಗಳು ಅಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹುಲಿಗಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ 'ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್'ಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಗುರುರಾಜ ಪರಶುರಾಮ ಅರಕೇರಿ (25) ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು.

2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಕನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರಲ್ಲಿ ಕುರಿಸಂತೆ ಬಯಲು ಸಮೀಪ ಬಸ್ ಹರಿದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಕುಕನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾನಾಪುರದ ಬಳಿ ಹುಲಿಗಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕುಕನೂರಿನ ವೀರೇಶ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ (26) ಎಂಬ ಯುವಕ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ.

ಇವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಷ್ಟೇ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಮೀಪದ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ವೇಗದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಭಕ್ತರ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಈಗ ಏಳು ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260516-25-1800099174