ಹುಲಿಗಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಉಧೋ ಉಧೋ

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಹುಲಿಗಿ (ಕೊಪ್ಪಳ): ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂರಣದ ಹೋಳಿಗೆ ವಾಸನೆ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರದ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದೇವಿಯ ವಾರವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರ ದಂಡು ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟೂ ದೂರ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.

ಇದು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಗಿಯ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕಂಡುಬಂದು ಚಿತ್ರಣ. ಜಾತ್ರೆಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಕರ್ನಾಟಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ತೇರು ಪಾದಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ತರಹೇವಾರಿ ಹೂಗಳು, ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು, ಕೆಂಪು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತೇರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಧ್ವಜ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಂದಿರಿಸುವಾಗ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳು, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಕುಣಿದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಅನೇಕರು 'ಉಧೋ ಉಧೋ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ' ಎಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೂಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಚಕರು ರಥಾಂಗ ಹೋಮ ನೆರವೇರಿಸಿ ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೇರಿಗೆ ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ತನಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾರ ಮನೆತನದವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಯಸದವರು, ಬಾಳೆ ದಂಡಿಯವರು, ಬಾಬುದಾರರು ಎಂಬ ಮನೆತನದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆಂದು ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಹುಲಿಗಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಅನ್ನ, ಸಾರು, ಬದನೇಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ, ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯು.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260512-35-2072148581