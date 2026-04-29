ಕೊಪ್ಪಳದ ಹುಲಿಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ: 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹81 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ

ಕೊಪ್ಪಳ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಗಿಯ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ₹81.96 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 169 ಗ್ರಾಂ ಕಚ್ಚಾ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಏಳು ಕೆ.ಜಿ. ಕಚ್ಚಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನಗಳಂದು ಹುಲಿಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಾ. 25ರಂದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬುಧವಾರ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯು.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶರಾವ್, ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು