ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣತಿದಾರರು

<p>ಕನಕಗಿರಿ: 2027ರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಣತಿದಾರರು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗುರುವಾರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಆಯಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಂಬರ್ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ, ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರುಡಿ ಅವರು ಸಮೀಪದ ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳ ಚೆಕ್ ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಸುನಿಲಕುಮಾರ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶರಣಪ್ಪ, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನಕಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮಹಿಪತಿ,ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಮ ಪತ್ತಾರ ಅವರು ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುರುಡಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗಣತಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-35-1122365179</p>