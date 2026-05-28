ಕನಕಗಿರಿ: ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬಹುತೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಪಡೆಯಲು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡು ಬಂತು.

ಇತರೆ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿದ್ದು ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಪಿ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೀಸೆಲ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕ್ಯಾನ್, ಡಬ್ಬಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಾದು ನಿಂತರು.

ಸಮಯ ಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಹನುಮೇಶ, ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಹನುಮನಾಳ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ