ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಹಬ್ಬ ಸಾರ್ಥಕ

ಕನಕಗಿರಿ: ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು ಶೋಷಿತರು, ಬಡವರು, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಈದ್ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಮಹ್ಮದ್ ಸಜ್ಜಾದ ರಜಾ ನೂರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಮಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಒಲವು, ಅನುಕಂಪ, ದಯೆ ತೋರಿಸುವುದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬಿರುಕು ಹಾಗೂ ಹಗೆತನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಸೀದಿಯ ಸದ್ದಾಂಹುಸೇನ ಅವರು ಕುತುಬಿ ಪಠಣ ಮಾಡಿದರು. ಈದ್ ಅಂಗವಾಗಿ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದ ಮೌಲಾನ ಮಹ್ಮದ ಸಜ್ಜಾದ ನೂರಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಸೀದಿಯ ಮೌಲಾನಾ ಮಹ್ಮದ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್, ಖಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಶೇಖ ಮಹ್ಮದ ರಜಾ ಹಾಗೂ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರ್ಥನೆಗೆ ಶಾಮಿಯಾನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಗೊರಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಹಿರೇ ರಾಜಾಸಾಬ ಎಲಿಗಾರ, ಇಮಾಮಸಾಬ ಎಲಿಗಾರ, ಬಾಬುಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾರ, ಹೊನ್ನೂರುಸಾಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಐ.ಎಚ್. ಕಿನ್ನಾಳ, ಅನ್ವರ ಮುಲ್ಲಾ, ಹಟೇಲಸಾಬ ಬಸರಿಹಾಳ, ಈದ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊನ್ನೂರಸಾಬ ಕಳ್ಳಿ, ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಬುಸಾಬ ಗುರಿಕಾರ, ಪೀರಸಾಬ ಬೀಡಿ, ಶಾಮೀದಸಾಬ ಲೈನದಾರ, ಹೊನ್ನೂರುಸಾಬ ಬೀಡಿ, ಹುಸೇನಸಾಬ ಗೊರಳ್ಳಿ, ನಜೀರಹುಸೇನ ಮಕಾನದಾರ, ರಫಿಸಾಬ ಹೂಗಾರ, ನಬೀಸಾಬ ಕಲ್ಲುಗೋಡೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಂಠಿರಂಗ ನಾಯಕ, ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಸರಿಹಾಳ, ಶಿರವಾರ, ಸೋಮಸಾಗರ, ನೀರ್ಲೂಟಿ, ಚಿಕ್ಕಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>