<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾದ ದಿಢೀರ್ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವದ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆವರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಆಗಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಮೇ 16 ಹಾಗೂ 17ರಂದು ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗ ರಾತ್ರೊ ರಾತ್ರಿ ಜೂನ್ 10 ಹಾಗೂ 11ಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೊದಲು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಲು ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ.</p>.<p>ಆನೆಗೊಂದಿ ಉತ್ಸವ: ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆನೆಗೊಂದಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆನೆಗೊಂದಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-35-816122536</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>