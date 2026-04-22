‘ಮೇ 16, 17ರಂದು ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವ’

ಕನಕಗಿರಿ: 'ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ,. ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮೇ 16 ಹಾಗೂ 17ರಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೇ 14 ಮತ್ತು 15ರಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ಸವದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ₹ 6 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಆನೆಗೊಂದಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ₹ 3 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉತ್ಸವದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲವೂ ಕನಕಗಿರಿ, ಆನೆಗೊಂದಿ, ಹಂಪಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡ್ರೋಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇಗುಲದವರೆಗೆ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೀತಿ: ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು, ಶೇ 40 ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೀಸಲುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಲಿಜ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯವೇದಿಕೆಗೆ 'ರಾಜಾ ಉಡುಚಪ್ಪ ನಾಯಕ' ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ವೇದಿಕೆಗೆ 'ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತರ' ವೇದಿಕೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕನಕಗಿರಿಯ ಗತ ವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸಲು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಧ್ಯಕ್ಷೆ ತನುಶ್ರೀ ಟಿ.ಜೆ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರಾಮ್ ಎಲ್ ಅರಸಿದ್ದಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮ