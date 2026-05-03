ಪಿಡಿಒ,‌ ಕರವಸೂಲಿಗಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಕನಕಗಿರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಖೇಡ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಕರವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರನ್ನು ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ವರ್ಣಿತ ನೇಗಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಖೇಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಯು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಕರವಸೂಲಿಗಾರ ಹೊನ್ನೂರುಪಾಷ, ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕರಸೂಲಿಗಾರ ನಿರುಪಾದೆಪ್ಪ ಅವರು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪ್ರಭಾರ ಪಿಡಿಒ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥ ಪಾಲಕ ಗುರುರಾಜ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>