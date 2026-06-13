ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಪಟ್ಟು: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು

<p>ಕನಕಗಿರಿ: ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದವರ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕನಕಗಿರಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪ್ರಕರಣ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು, ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನರಿತ ಕುಟುಂಬದವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ತೆರಳಲು ಕುಟುಂಬದವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಡೆದಿದ್ದೇನು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಗೋಡಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮೇಶ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು, ತವರು ಮನೆ ಶಿರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ಜೂನ್ 4ರಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆ ದಿನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದು, ಎಂಟು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾತು ಕೇಳದ ಕುಟುಂಬದವರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿತಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್: ಕುಟುಂಬದವರ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಕುಟುಂಬದವರ ಹಠ ಮುಂದುವರಿದು, ಮಹಿಳೆಯು ಒ–ನೆಗಟಿವ್ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಾಗೂ 3ನೇ ಹೆರಿಗೆಯ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-35-520731379</p>