ಜಾತ್ರೆ: ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ‌ ಶಿಬಿರ

ಕನಕಗಿರಿ: ಸಮೀಪದ ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರೇದೇವತೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ರಾಜಾ ನವೀನಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ ಪುರೋಹಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಆಚಾರ, ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದಿ.ರಾಜಾ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಜರುಗಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರ್ವತಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ, ಡಾ.ವೈ.ಜೆ.ಸಿರವಾರ, ಡಾ.ಮಾರುತಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಡಾ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೆಹರವಾಡೆ, ಡಾ.ವಿಜಯಶ್ರೀ, ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಐಲಿ, ರಾಮಕುಮಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಮೇಶ ಶಿರಾಗೋಳ, ಸಮೀರ್ ತಾವರಗೇರಾ, ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬಿಕಾ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಹಿತ ಚವ್ಹಾಣ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವೈಕುಂಠಿ ಇದ್ದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಎಂ.ಎಂ. ಜೋಶಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಂಗನಾಳದ ಆರ್.ಯು.ಮೆಡಿಕಲ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಹಿರೇದೇವತೆಯ ಉಚ್ಛಾಯವನ್ನು ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ನೃತ್ಯ ಮೂಲಕ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ರಾಜಾ ವಿಜಯ ನಾಯಕ, ರಾಜಾ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ನಾಯಕ, ರಾಜಾ ಶರತಚಂದ್ರ ನಾಯಕ, ರಾಜಾ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ, ರಾಜಾ ಆನಂದ ನಾಯಕ, ದೇವರಾಜ ನಾಯಕ, ಜಹಾಗೀರದಾರ ಕರಡಕಲ್, ರಾಜಾ ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ, ಕೇಶಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-35-226061938