ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ: ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು

ಕನಕಗಿರಿ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ ಹೋಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ನವಲಿ ತಾಂಡದ ಯುವಕರು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನದ ಮುಂದೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ ಅಡವಿಬಾವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಹಿರೇಮನಿ, ಬಾಲಾಜಿ ದಾರಾಮೀಂಡ್ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ ಪೂಜಾರ ಎಂಬುವವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ