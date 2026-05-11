ಸ್ಮಾರಕಗಳ ರೋದನೆ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ!

ಮೆಹಬೂಬಹುಸೇನ

ಕನಕಗಿರಿ: ದೇಗುಲಗಳ ನಗರಿ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ತವರೂರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕನಕಗಿರಿಯು ಮೌರ್ಯರ ಅಶೋಕ, ವಿಜಯನಗರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 701 ದೇಗುಲ, 701 ಬಾವಿಗಳು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುತ್ತದೆ.

ಕನಕಗಿರಿಯ ಪಾಳೆಗಾರರು ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂಥ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಊರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಬಾವಿ, ಪುಷ್ಕರಣಿ, ದೇವಾಲಯ, ಮಠಗಳು, ಶಿಲಾಮಂಟಪಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಅಪರೂಪದ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಬಾವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಲುಗಿಹೋಗಿದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಬಾವಿ ಈಗ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಾವಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇದ್ದು ಹೊರಗೋಡೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ.

2015ರಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಬಾವಿ ಯೊಳಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿಧಿ ಆಸೆಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವ ನೂರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸ್ಮಾರಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕಂಡು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಾವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೆ ಗಲೀಜು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಯವರು ಬಾವಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಲು, ಇತಿಹಾಸ ಅರಿಯಲು ಇಂಥ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾವಿಗೆ ಹೊರಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಂತಿಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸ್ಮಾರಕದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜತೆಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿವಾಸಿ ಕನಕರೆಡ್ಡಿ ಕೆರಿ.

ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ (ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥ ಕೊಂಡ) ಇದೆ. ಪುಷ್ಕರಣಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇಗುಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕೇಶ ಮುಂಡನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆನಂತರ ದೇಗುಲದ ದುರಸ್ತಿ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ