<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾರಾ ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಆಗಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಆಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಇರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಜೂ. 18ರಂದು ಉತ್ಸವ ನಡೆಯದಿದ್ದರೂ ತೆರವಾಗದ ಬ್ಯಾನರ್ ತಲೆಬರಹದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಗುರುವಾರ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಬ್ಯಾನರ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-35-1017448834</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>