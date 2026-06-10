ಕಾರಟಗಿ ಯರಡೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪಕುಂಟೋಜಿ ನಿಧನ

<p>ಕಾರಟಗಿ (ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಡೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪಕುಂಟೋಜಿ (82) ಮಂಗಳವಾರ ನಿಧನರಾದರು.ಪತ್ನಿ, ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಶುರಾಮ, ಗುಡಗೇರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಭೀಮೇಶ್, ಕಂಪ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಬೀರಲಿಂಗ, ಯಲಬುರ್ಗಾದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಪುತ್ರರು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಟಿ. ಗೊರವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಂಜೆ ಯರಡೋಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-23-1099172436</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>