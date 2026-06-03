ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

<p>ಕಾರಟಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಬಾರದೇ, ತಿರುವು ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಸಿ, ಜನರು ನಡೆದು ಗ್ರಾಮ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು, ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಬೆಂಕಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯ ಫಲವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಗಂಗಾವತಿ ಡಿಪೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರವೀಣ ಯರನಾಳ ಹಾಗೂ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಧ್ಯೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರಟಗಿ-ಕನಕಗಿರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಒಳಗಿರುವ ಮೈಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಸ್ಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಬಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ ಏರಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಬಸ್ ತೆರಳಿದರೂ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದೊಳಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬ ಮನವಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನೆಯಾಗದೆ, ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಮರೇಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೇ ಹೋರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಪೊಗಳ ಬಸ್ಗಳು ಗ್ರಾಮದೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪರ್ಯಾಯ, ದೂರವಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಇದ್ದರೂ ಇದೂವರೆಗೂ ಈಡೇರದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ ಡಿಪೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರವೀಣ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಡಿಪೊದ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರಟಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರಶುರಾಮ ಬಣ್ಣದ, ಮೈಲಾಪರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವೀರನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ ತಳವಾರ, ವೆಂಕಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ಮುಕ್ಕುಂದಿ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮೋಕಾಶಿ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ, ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಗಾದಿಗನೂರು, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೊಕಾಶಿ, ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ರಮೇಶ ಬಸಾಪಟ್ಟಣ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪನ್ನಾಪುರ, ಅಮರೇಶ ಗೋಡಿನಾಳ, ಆಂಜನೇಯ ಉಪ್ಪಾರ, ಚನ್ನಬಸವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-35-1109361586</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>