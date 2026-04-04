ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡ ರೈತ

ಕುಕನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಟಪರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಚಮಪ್ಪ ರಾಠೋಡ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೀಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಿಶ್ರಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹4 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೀಗೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಲಾಭದಾಯಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಇತರೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಬಳಸದೇ ಕೇವಲ ಪಾರಂಪರಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೆಸರು, ಶೇಂಗಾ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹತ್ತಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಡಲೆ, ಗೋಧಿ ಬೆಳೆದು ವಾರ್ಷಿಕ ₹6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹8 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹60 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಫಸಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕೆರೆಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಲು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಯಾರಿಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಹಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಲಚಮಪ್ಪ.</p>.<p>'ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೇಸಿ ಆಕಳು, 2 ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹನಿನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಚಮಪ್ಪ ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೋನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>