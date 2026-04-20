‘ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆ ಉಳಿಯಲಿ’

<p>ಕುಕನೂರು: ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವು ಭಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಜೀವಂತ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಳಕಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಯುವ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ ಹಮ್ಮಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಣ್ಣ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯುವ ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲು ಮಾಟರಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ದೇವರಾಜ ನಡೂಲಮನಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಅಡಗಿಮನಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಲಗೋಡಿ, ಹನುಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಹನುಮಪ್ಪ ಗಾಳಿ, ಫಕೀರಪ್ಪ ಪೋತುಂಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಕುರಿ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಹರೀಶ ಕುಡಗುಂಟಿ, ಮಾರುತಿ ಗುಡಿಹಿಂದಲ, ಸಂತೋಷ ಹಂದ್ರಾಳ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭದ್ರಾಪೂರ, ಸಂತೋಷ ಹೊಸಮನಿ, ಗವಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-35-2078955838</p>