ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸಂಗಮೇಶ ಗುತ್ತಿ ಮನವಿ

<p>ಕುಕನೂರು: ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಂಘಟನೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜದವರು ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಮಟ್ಟದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸಂಗಮೇಶ ಗುತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುತುವರ್ಜಿವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ: ರವಿ ನಾಲ್ವಾಡ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ನಂದೀಶಪ್ಪ ಗುತ್ತಿ (ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ), ರವಿ ಗದಗ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಮಾಂತೇಶ ಜೋಳದ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ವೀರೇಶ ವಾರದ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ವೀರೇಶ ಯಕ್ಲಾಸ್ಪುರ (ಖಜಾಂಚಿ), ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುತ್ತಿ, ಬಸವರಾಜ ಮಂಡಲಗೇರಿ, ಈಶಪ್ಪ ನಾಲವಾಡ, ಮಹೇಶ ಯಾಕ್ಲಾಸ್ಪುರ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಯಾಕ್ಲಾಸಪುರ, ಮಂಜುನಾಥ ಗದಗ, ಸಿ.ಎಸ್.ಅಂಗಡಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಅಂಗಡಿ, ಎಫ್.ಜಿ.ಅಂಗಡಿ, ರಾಜು ಹುಲ್ಲೂರ, ಮಹೇಶ ಗುತ್ತಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ, ಚನ್ನಪ್ಪ ವಾಲಿ, ಬಸವರಾಜ ಗದ್ದಿ, ಶಿವರಾಜ ಗುತ್ತಿ, ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್, ಮಂಜುನಾಥ ಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದು ನಿಡುಗುಂದಿ ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-35-694882918</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>