ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಕುಕನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕುಕನೂರಿನ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಶಾಖಾಮಠದ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಅವರು ಸಹನೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಅವರ ಬದುಕು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ. ಈ ವೃತ್ತವು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕವಾಗದೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿವಶರಣೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಯಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಭ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳು, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಕಳೆ ತಂದಿತು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಪ್ಪ ವಕ್ಕಳದ್, ರವಿ ಗುರಡ್ಡಿ, ಅಶೋಕ ಮಾದಿನೂರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಧಾನರಡ್ಡಿ, ವೀರನಗೌಡ ಹಾಳಕೇರಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ಪಾಟೀಲ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ್ರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>