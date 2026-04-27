ಕಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿತಾಂಡ: 130 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಕುಕನೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿತಾಂಡಾದ 130 ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಅಂದು ಉಳುವವನೆ ಭೂ ಒಡೆಯ, ಇಂದು ವಾಸಿಸುವವನೇ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈಗ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೌರಮ್ಮ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಸುರೇಶ ಬಾಳೆಹೊಸುರು, ಪಿಡಿಒ ಮಹೇಶಗೌಡ, ಸುರೇಶ ಕ್ಯಾದಗುಂಪಿ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮೇಘರಾಜ ಬಳಗೇರಿ, ಹಂಪಣ್ಣ ಕಟ್ಟೀಮನಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ವಾಲೇಪ್ಪ ತಲ್ಲೂರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರಭಾರಿ, ವೇಂಕಟೇಶ ರಾಟಿಮನಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಬಳಗೇರಿ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ಬಾನಪುರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>