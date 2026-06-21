ಕುಷ್ಟಗಿ ಅಚಲಾರಾಮ ಜಾಟ್ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಚಲ ನಿಷ್ಠೆ

<p><em>ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಚಲಾರಾಮ ಜಾಟ್ ಅವರದು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿ. ಆದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅವರದು ಅಚಲ ನಿಷ್ಠೆ.</p>.<p>ಸಹಸ್ರ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಬಾರಮೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಲದವರಾದರೂ ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಚಲಾರಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡವರು.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತಂಜಲಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಅಚಲಾರಾಮ ಅವರಿಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಯೋಗಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ ಅವರು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆತಿದೆ. 2012ರಿಂದ ಈಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಯೋಗ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಸುನಿಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅಚಲಾರಾಮ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭಗೊಲ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ವೃತ್ತಿ. ಹಾಗಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವನ್ನು ಸ್ವಂತ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಳುಕುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಏನೆಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡರೆ ‘ಏ ತಮ್ಮಾ ತಾಡಾಸನ ಮಾಡಪಾ ಎತ್ತರ ಬೆಳಿತೀದಿ’ ಎಂದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಚಲಾರಾಮ.</p>.<p>ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಚಲಾರಾಮ ಅವರದು ನಿರಾಳ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ‘ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ದೇಶದ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ತಮ್ಮದು. ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಗ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ ಆಗದಿರಲಿ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯೇ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ದೇವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾಜ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀಡಿರುವ ಸಮಾಜದ ಋಣಭಾರ ಇಳಿಸಬೇಕಲ್ಲವೆ’ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂಜಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಚಲಾರಾಮ ಅವರದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-35-1161197959</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>