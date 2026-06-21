ಕುಷ್ಟಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಹಾರ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಪಾಲು, ಅಕ್ರಮ ಬಯಲು

<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಪಾಲಾಗಿರುವುದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಂಎಸ್ಪಿಸಿ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಬುಣಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೂಟೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೋಟದ ಮನೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಲಡ್ಡು, ಪುಷ್ಠಿ, ಬೆಲ್ಲ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗಟ್ಟಲೇ ಇದ್ದ ಮೂಟೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮೂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಎಸ್ಪಿಸಿ ಹೆಸರು ಇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಡೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಿನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮರುದಿನವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂಟೆಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಪಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಈ ಅಕ್ರಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿರುವುದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-35-1176291522</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>