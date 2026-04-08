ಕುಷ್ಟಗಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಲಿನ್ಯದ ತಾಣ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಿದ್ದು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಳ. ನಿತ್ಯ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೂರಾರು ಬಸ್ಗಳು ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದೂರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೋತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿದೆ.

ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಬಸ್ಗಳು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗುಡ್ಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಮೂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಹವೆಯನ್ನೇ ಜನರು ಸೇವಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಕೆ.ವೀರೇಶ್, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇತರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಬಳಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಡುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-35-316689656