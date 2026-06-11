ಶಾಸಕರಿಗಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನಿಯಮವೇ ಸಡಿಲು; ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ

<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಶಾಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಮತ್ತು ದೂರದ ಕೊರಡಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊರಡಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ (ಮಹಿಳಾ) ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಇದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘವಾದರೂ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶಾಖಾಪುರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರು ಕೊರಡಕೇರಾ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಖಾಪುರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಾಲು ತಂದು ಹಾಕುವರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ?: ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ನಿಯಮ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಸಂಘವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು.</p>.<p>ಮೊದಲು ಸಹಕಾರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕ ರಮೇಶ ಬಾಗಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ‘ಕೊರಡಕೇರಾ ಗ್ರಾಮವನ್ನೂ ಶಾಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ’ ಎಂದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-35-2095444088</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>