ಕಾನೂನು ಕುಣಿಕೆಗೆ ಸಿಲುಕದ ಮೋಸಗಾರರು

<p><em>ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಎಗರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೋವಾ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಹಣಕೊಟ್ಟು ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹತ್ತಾರು ಯುವಕರು ‘ಮನಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 25 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬಿದ ನೂರಾರು ಜನರು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿಯೇ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಕೋರರ ಕೈಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಹಣ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಗೋಗರೆಯುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಎಡತಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ದೂರು ನೀಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫಜೀತಿ: ಬಡ್ಡಿ ಆಸೆಗೆ ದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ಹಣ ಒಪ್ಪಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಳಗೊಳಗೇ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದು ಹೀಗೆ.</p>.<p>ಸಲೂನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ದಂಧೆಕೋರರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡು ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುಸಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ ಆತ ₹ 8 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ದುರಸ್ತಿಗೂ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಇಡ್ಲಿ ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಇತರರಂತೆ ತಾನೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೆ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕನಸು ಕನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಉದ್ದಿಮೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವಂಚಕರ ಕೈಗಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈತನೂ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದರ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಆಸೆಗೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 25 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-35-302794750</p>