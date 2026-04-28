ಅನಧಿಕೃತ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ: ದೂರು

ಕುಷ್ಟಗಿ: ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಸಭೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಎಂಬುವವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿರುವ ಪುರಸಭೆಯ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೀಳಗಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಶಾಂತಪ್ಪ ಭೂ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಪಟ್ಟಣದ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 14/1 ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 39 ಗುಂಟೆ ಪೈಕಿ 1.24 ಎಕರೆ ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ 34 ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ 1.15 ಎಕರೆ ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ 22 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅವು ಪುರಸಭೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ 22 ನಿವೇಶನಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದು, ಒಟ್ಟು 56 ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ 6 ನಿವೇಶನಗಳು ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>