ಎರವಲು ಸೇವೆ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒತ್ತಡ

ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎತ್ತಂಗಡಿಯಾಗಿರುವ ನೌಕರನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಸಭೆಯ ಮೂಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರಳಿ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾರಟಗಿ ಪುರಸಭೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎರವಲು ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮೂನೆ-3 ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಸಭೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು.

ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಕಾಣದ ಅನೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಂಥ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ನಮೂನೆ-3 (ಉತಾರ) ದಾಖಲೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಕರಾಮತ್ತು ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನಾಗಿಸಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟಾದರೂ ಛಲ ಬಿಡದ ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತಿರುವುದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಎಡತಾಕುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಮರೇಗೌಡ ಬಯ್ಯಾಪುರ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಕುಷ್ಟಗಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ಗುಂಡೂರು, ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಮೂಲ ಹುದ್ದೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಪುರಸಭೆಯಾದರೂ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕಾರಟಗಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಎರವಲು ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಟ್ಟದಲ್