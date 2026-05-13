ಕುಷ್ಟಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ತಿರುವು, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ

<p>ತಾವರಗೇರಾ: ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ನಂತರದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಾವರಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳು ಇದ್ದು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಲಾರಿಗಳು, ಕಾರು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಬೃಹತ್ ಲಾರಿಗಳು ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-35-553752578</p>