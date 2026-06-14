ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಡಾಂಬರು ಕೊರತೆ: ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ

<p><strong>ಕುಷ್ಟಗಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರ್ ದರ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕುಷ್ಟಗಿ-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ, ಕಂದ ಕೂರು ರಸ್ತೆ, ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಜನರು ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಾಹನಗಳು ಮಗುಚುತ್ತಿವೆ. ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಿಡಿದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಬಡಿದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಶಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಗಿದ್ದೇನು: ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದು ಕಾರಣ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಡಿಸೇಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಸೀಮೆಯಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಡಾಂಬರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕೇವಲ ಡಿಸೇಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡಾಂಬರ್ ಮೇಲೆಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ:</strong> ಮಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ತೈಲಸಂಸ್ಕರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಡಾಂಬರ್ ಖರೀದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಾವಿ ರಿಫೈನರಿಗಳಿಂದ ಡಾಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಜಿ.ಪಂಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲೇ ಡಾಂಬರ್ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಲ್ಲದವರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪರಿಪಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ.</p>.<div><blockquote>ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಾಂಬರು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution"> ತಾಜುದ್ದೀನ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್</span></div>.<div><blockquote>ಡಾಂಬರು ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ</blockquote><span class="attribution"> ಬಸವರಾಜ ಹಳ್ಳೂರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ</span></div>.<div><blockquote>ಡಾಂಬರು ಕೊರತೆ ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ವೀರೇಶ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ</span></div>.<p><strong>ಡಾಂಬರು ದರ ದಿಢೀರ್ ಜಿಗಿತ</strong></p><p>ಡಾಂಬರು ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿವರಿಸುವುದು ಹೀಗೆ;</p><p>‘ಮೊದಲು ಒಂದು ಟನ್ ಡಾಂಬರು ಬೆಲೆ ₹46 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಯುದ್ಧದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದ ನಂತರ ಟನ್ಗೆ ₹96 ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಡಾಂಬರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಡಾಂಬರು ದರ ನಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಅಳಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರದ್ದು.</p><p>ಇಂಧನ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಾಂಬರು ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೂ ಅದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಹೊರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260614-35-1657300951</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>