ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಡಾಂಬರು ಕೊರತೆ: ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:48 IST
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ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಾಂಬರು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
ತಾಜುದ್ದೀನ್‌, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌
ಡಾಂಬರು ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ
ಬಸವರಾಜ ಹಳ್ಳೂರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ
ಡಾಂಬರು ಕೊರತೆ ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ
ವೀರೇಶ್‌, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ
KarnatakaprotestKoppalroad

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