<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಐದನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗದ ಕಾರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ್ದು ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಆವರಣಗೋಡೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತರೆ ಕಸ ಸೇರಿ ಕೊಳಚೆ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಇದ್ದು ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು, ಹೋಟೆಲ್, ಖಾನಾವಳಿಯವರು ಹೀಗೆ ಕಸ ತಂದು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಇದೇ ರೀತಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಪುರಸಭೆಯವರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಚರಂಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದು ಮಳೆಬಂದಾಗಲಂತೂ ಕೊಳಚೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪುರಸಭೆಯವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ, ಕಾಸೀಂಸಾಬ್ ಇತರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪುರಸಭೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣೇಶ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-35-1237154370</p>