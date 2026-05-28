‘ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಯುವಕರು ಮುಂದಾಗಿ’

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಖಬರಸ್ತಾನ್ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ, ಫಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಸನಸಾಬ್ ದೋಟಿಹಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮುತುವರ್ಜಿವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಮಫಲಕ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಕರೀಂಸಾಬ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಾಮೀದಸಾಬ್ ಗಂಧೆಣ್ಣಿ, ಮಹ್ಮದ್ಹುಸೇನ್ ಹೊಕ್ಕಳ, ಖಾಸೀಮ್ಸಾಬ್ ಕಾಯಿಗಡ್ಡಿ, ಜಮೀರ್ ಟಕ್ಕಳಕಿ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಯ್ಯದ್, ತಾಹೇರ್ ಕಪಾಲಿ, ಆಲಂ ಕಲಬುರಗಿ, ಆಸೀಫ್ ಗಂಧೆಣ್ಣಿ, ನಜೀರಸಾಬ್ ಮೂಲಿಮನಿ, ಮೆಹಬೂಬ್ ವಾಲೀಕಾರ್, ರಹೀಂ ಚೌಧರಿ, ನೂರ್ ಅಮ್ಜದ್, ಇಜಾಜ್ ಕಪಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-35-1833961691</p>