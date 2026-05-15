ಅಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಕಾಲುವೆ ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಯನ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನೇ ನಾಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಗುಳುಂ ಮಾಡಿರುವ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಾಲುವೆ ಪತ್ತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡರೂ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ನೀರು ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ನೆಪಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕಾಲುವೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಕಾಲುವೆ ಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಂತರ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಸರದಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾದರೂ ಕಾಲುವೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>