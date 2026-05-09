ಹದಗೆಟ್ಟು ಹಳ್ಳದಂತಾದ ಹಿರೇಬನ್ನಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬನ್ನಿಗೋಳದಿಂದ ನೆರೆಬೆಂಚಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹಳ್ಳದಂತಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಹಿರೇಬನ್ನಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೆರೆಬೆಂಚಿ ಬಳಿಯ ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಲಬುರ್ತಿ, ಶಾಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಯಲಬುರ್ತಿ ಬಳಿ ಕವಲೊಡೆದು ನಂತರ ಕುಷ್ಟಗಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಕೊರಡಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಚಕ್ರ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಚಕಾರ ತಂದಿದೆ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳು ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೂ 'ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್' ಕೆಲಸ ದಾಖಲೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೆಸಿಬಿ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅದೇ ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಡಾಂಬರ್ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನ.

ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಗುಂಡಿಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದು ಜನ ನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯಲಬುರ್ತಿಯ ಬಸವರಾಜ. ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರೇಬನ್ನಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇತರರು ದೂರಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ