‘ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಬತ್ತಿನಿಂತ ಕೆರೆಗಳು’

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭ ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ ಕಾದಿದೆ. ಜನ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ನೀರಿನ ಆಸರೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹು ತೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಈಗಲೇ ಬತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮವು, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು, ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 15 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯೂ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲಾಲಬಂಡಿ ಮತ್ತು ಹೂಲಗೇರಿ ಶಾಖೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಬಹಳ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಜನರ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದನಕರು, ಕುರಿ ಮೇಕೆ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ನೀರಿನ ದಾಹ ತಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಸರೆಯಾಗಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ತಡವಾದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಖಾಪುರದ ರೈತ ಹನುಮೇಶ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಜನರ ಅಡ್ಡಿ: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 18 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ 15 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರೇಮನ್ನಾ ಪುರ, ಟೆಂಗುಂಟಿ ಮತ್ತು ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸು ವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಅಡ್ಡಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕಂದಕೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಜೋಡಣೆಗೆ ಜನ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತೊಡಕು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸ ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ನಿಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ