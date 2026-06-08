ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದರೂ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲದ ಕೂರಿಗೆ

<p><em>ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ‘ಬಿತ್ತಿದಾವ ಜಾಣನಾದ ಬಿತ್ತದವ ಕೋಣ ಆದ’... ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಅರೆಬರೆ ಮಳೆ, ತೆರೆಮರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಿಗಿಳಿದ ಹಿರಿಯ ರೈತ ಹೊಸೂರು ಶರಣಪ್ಪ ಹಳಹಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಳೆ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯದಿರುವ ಕುರಿತು ಆತನ ಮನದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಬೇಸರದ ಮಾತುಗಳು ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೊರಬಂದವು.</p>.<p>ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಳೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ದೂಡಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಾ, ಹನುಮಸಾಗರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಚದುರಿದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಖಾಲಿ ಹೊಲಗಳು. ಮೊದಲು ಬಂದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಗಾರುಪೂರ್ವ ಮಳೆಗೆ ಹೊಲಗಳನ್ನು ರಂಟೆ, ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಹದಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆರಾಯನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು ಸುಳಿದು ಹನಿಸದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ರೈತರು ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ.. ‘ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಕಡೆ ಕೂರಿಗೆ ಎಂಬ ಮಾತೈತಿ, ಆದ್ರ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಕೂರಿಗೆ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆರಾಯ ಯಾಕೊ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಕ್ಹತ್ಯಾನ, ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತ ನಾಳೆ ಮಳಿ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನೋ ಆಶಾ ಐತಿ’ ಎಂದು. ಅಂದರೆ ಕೃತ್ತಿಕಾ-ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಳೆ ತಿಂಗಳ ಅಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಯುವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಪರಂಪರೆ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹತ್ತಿರವಾದರೂ (ಅಧಿಕವರ್ಷ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಲಿದೆ) ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಷಾಡ ಕಳೆದು ಶ್ರಾವಣದ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಬೆಳೆ ಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಥ ದೃಶ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಅಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೈತರು ತೊಗರಿ, ಹೆಸರು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರೆಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯತ್ತ ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಸಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದ್ದು ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೆ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಸಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-35-660550223</p>