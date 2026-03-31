ಕೊಪ್ಪಳ: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಒಂಬತ್ತು ಕುರಿಗಳು ಸಾವು

ಕೊಪ್ಪಳ: ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕುರಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ.

ಬಸಾಪುರದ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳಿದ್ದವು. ಒಂಬತ್ತು ಕುರಿಗಳು ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಐದಾರು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಕುರಿಗಳು ಸಿಡಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬದುಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕುರಿಗಳ ಮಾಲೀಕ ಮಾರುತಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಕುಷ್ಟಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟದೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ.