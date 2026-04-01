ಕೊಪ್ಪಳ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಮಹಾವೀರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಧ್ವಜ, ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜೈನ ಬಸದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.95ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಭರತ್ ಮಹಾವೀರ ಭಂಡಾರಿ, ಜೀತ ದಿಲೀಪ ಧಾನೇಶಾ, ಹಾರ್ದಿಕ ಭರತ ಸಂಕಲೇಚಾ, ದಿಶಾ ಪ್ರಮೋದ ಜೀರಾವಲಾ, ಪ್ರಿಂಜಲ್ ವಿನೋದ ಜೀರಾವಲಾ, ಮೋಕ್ಷ ಕಮಲೇಶ ಸಾಲೇಚಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ' ಎಂದು ಸಮುದಾ ಯದ ಹಿರಿಯರು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆ ನಗರದ ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಜವಾಹರ ರಸ್ತೆ, ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಜೈನ ಬಸದಿವರೆಗೆ ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಜೈನ ಮಂದಿರದ ತನಕ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶಗಳ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಕೆ.ಹಿಟ್ನಾಳ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಬುಲಾಲ ಚೋಪ್ರಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಪ್ರಮೋದ ಜೈನ್, ಕಾಂತಿಲಾಲ ಚೋಪ್ರಾ, ಮಹಾವೀರ ಸಂಕಲೇಚಾ, ಹಿತೇಶ ಬಾಗ್ರೇಚಾ, ನಿರ್ಮಲಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಮಹೇಂದ್ರ ಮೆಹತಾ, ಮನೋಜ ಚೋಪ್ರಾ, ಮಹೇಂದ್ರ ಲುಂಕಡ, ಮಹಾವೀರ ಭಂಡಾರಿ, ಗೌತಮ ಧಾನೇಶಾ, ಅಶೋಕ ಪಾರಿಖ್, ದಿಗಂಬರ ಸಮಾಜದ ಪದಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸುರೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಸಾಗರ ಜೈನ್, ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ನೇಮರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>