ಕೊಪ್ಪಳ: ಸಂಭ್ರಮದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ನಗರದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಜೈನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸರಳವಾಗಿ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಾವೀರರ ಜೈಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಎಸ್ಎಸ್ ಜೈನ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪುರಾತನ ಜೈನ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಜೈನ ಸಾಧ್ವಿ ಸಂಯಮ ಪ್ರಿಯಾಜಿ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನದ ಮೂಲಕ ಮಹಾವೀರರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಜೈನ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಧನ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಂಘದ ಭವನದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಅರವಟಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಯ ಕುಮಾರ ಮೆಹತಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕಚಂದ ತಾಲೇಡಾ, ಗೌತಮಚಂದ ಜಾಂಗಡಾ, ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಮೆಹತಾ, ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಮೇಘರಾಜ ರಾತಡಿಯಾ, ಮಹಾವೀರ ಮೆಹತಾ, ಪವನ ಕುಮಾರ ಪೋಕರ್ಣಾ, ರಿಕಬ್ ಕುಮಾರ ಸುರಾಣಾ, ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ ಮೆಹತಾ, ರೋಣಕ ಕುಮಾರ, ವಿನಯ ಕುಮಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ.ಎಂ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದ ಮಹಾನ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕರಿಗೂಳಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿನಾಯಕ, ಶಾಂತಿ, ಶರಣು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ: ನಗರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರಡಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ರವಿಕುಮಾರ ನಾಯಕವಾಡಿ, ಪ್ರಕಾಶನಾಯ್ಕ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶಬಾಬು ಸೇರಿ ಜೈನ ಸಮಾಜದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕುಕನೂರು: ‘ಮಹಾವೀರರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಜಶವಂತರಾಜ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅತಿಯಾಸೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಮೋಹ ಮನುಷ್ಯನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುಭಾಷ್ ತಾಲೇಡಾ, ವಿಮಲ್ ಜೈನ್, ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್, ರಮೇಶ್ ಮೆಹೇತಾ, ವರ್ಧಮಾನ್ ತಾಲೇಡಾ, ವರ್ಧಮಾನ್, ಮೆಹತಾ, ಮಹಾವೀರ ಮಹೆತಾ, ನಿತಿನ್ ಜೈನ್, ಶೀತಲ್ ಜೈನ್, ರಿಕಬ್ ಮೆಹತಾ, ರಾಜು ಜೈನ್, ಕೇಬಲ್ ಚಂದ, ರಂಜಿತ್ ತಾಲೆಡಾ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಧರ್ಮ್ ಚಂದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-35-2040996780</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>