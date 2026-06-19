ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದರೂ ಬದಲಾಗದ ಮಲ್ಲಾಪುರದ ಸ್ಥಿತಿ!

<p><em>ಎನ್.ವಿಜಯ</em></p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ: ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯಂತೆ ಹರಿಯುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿ, ಜೀವಂತವಿರುವ ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆ !</p>.<p>ಇವುಗಳು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯ. ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದರೇ ಸಾಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಲು, ಸಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಾಚುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಯಾವೊಂದು ಕ್ರಮವು ಜರುಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೌಕರ್ಯವೂ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಜನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಗಳು ಬೆಳದಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಗೆ ಅಟಿಕೊಂಡ ಸಗಣಿ ತಿಪ್ಪೆಗಳು: ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲವಿದು ಕೈಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಜನತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಸಗಣಿ ತಿಪ್ಪೆಹಾಕಿ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಯುವಕರು.</p>.<p>ಶೌಚಕ್ಕೆ ಬಯಲೇ ಗತಿ: ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೇ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳರಸ್ತೆ, ತುಂಗಾಭದ್ರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕೆ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ: ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವೊಂದಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದು ಹಲವು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಈವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಳದ ನೀರೆ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲ.</p>.<p>15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿ?: ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಡಾಬ, ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಯುವಕರು ಮದ್ಯತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-35-2085354348</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>