ಬುಧವಾರ, 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಕೊಪ್ಪಳ: ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ‘ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ’?

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 50 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:27 IST
Last Updated : 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:04 IST
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
–ಮಾನಸ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದೆಡೆಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 50 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ.
–ಜಿ.ಎಸ್.ಗೋನಾಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ
