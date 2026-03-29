ತಂಗಡಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಕಾರಟಗಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಅವರು ಶೀಘ್ರವೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮಾರೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಸೋಮನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಚಿವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ' ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ವಿರೂಪಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನೆ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಚೌಧರಿ, ಜೆ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಎನ್.ಪ್ರತಾಪ, ಬಿ.ಸುರೆಡ್ಡಿ, ಟಿ.ಸುಧೀರ್, ರವಿ ಈಡಿಗೇರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಪ್ಪಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಚಾಂದ್ಪಾಷ, ಮಾಬು, ಜಗನ್ನಾಥ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಬೂದಿಹಾಳ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೂದುಗುಂಪಾ ಸಹಿತ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>