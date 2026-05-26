‘ಶಾಸಕ, ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ’

ಕೊಪ್ಪಳ: 'ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿ ಗರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ ಹೊರತಟ್ನಾಳ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಸದರ ಒಡೆತನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಸೇರಿ ₹110 ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೆಲಸ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಿಸುವ ಟೆಂಡರ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸಕ, ಸಂಸದರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಸದರು ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಟ್ನಾಳ ಕುಟುಂಬ ಕೇಂದ್ರೀತವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ 'ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವವರ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾದ್ರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನವಾದರೂ ಆ ಯುವಕನ ಮೊಬೈಲ್ ತಪಾಸಣೆಯ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಹೆಸರೂರ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರೇಶ್ ಮುರಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರ ಮಹೇಶ್ ಹಾದಿಮನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಬಿ. ಗೋಡೆಕರ್ ಹಾಗೂ ಅಂದಪ್ಪ ನೀರಲಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-35-582896492